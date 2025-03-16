Жамалетдинов и Панюков выиграли медийный турнир по CS2 в составе «Родины Медиа»
Тимур Жамалетдинов и Андрей Панюков стали чемпионами медиалиги по CS2.
«Родина Медиа» выиграла медийную лигу по игре Counter-Strike 2. За команду играли среди прочих экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов и экс-нападающий «Урала» Андрей Панюков.
В финале «Родина Медиа» переиграла «Амкал» (2:1).
Также оба игрока выступали за «РМ» в Winline Кубке Медиалиги.
В марте 2025-го «Родина Медиа» объявила о закрытии.
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Опубликовал: Никита Внучков
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