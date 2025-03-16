2

Жамалетдинов и Панюков выиграли медийный турнир по CS2 в составе «Родины Медиа»

Тимур Жамалетдинов и Андрей Панюков стали чемпионами медиалиги по CS2.

«Родина Медиа» выиграла медийную лигу по игре Counter-Strike 2. За команду играли среди прочих экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов и экс-нападающий «Урала» Андрей Панюков.

В финале «Родина Медиа» переиграла «Амкал» (2:1).

Также оба игрока выступали за «РМ» в Winline Кубке Медиалиги.

В марте 2025-го «Родина Медиа» объявила о закрытии.

Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Миллиардер Ломакин больше не помогает

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Мелбет Медийная Лига CS2»
logoУрал
logoАндрей Панюков
logoРодина Медиа
logoТимур Жамалетдинов
logoЦСКА
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoФутболисты в CS:GO
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Станкович проигнорировал вопрос Егорова о продаже Соболева: «Вы не смотрели мне в глаза, когда его задавали»
1723 минуты назад
«Вагабонда можно было бы отхлестать. Правда, жалко бы его было». Имай о возможном сопернике на бой
сегодня, 19:35
«Спартак» посильнее «Зенита» без Вендела, это лучший игрок РПЛ. Офсайда не было». Егоров о победе красно-белых
73сегодня, 19:14
2Drots уступили команде Bushido Zho, «Броуки» проиграли «Кино Черти» в 4-м туре Winline Уличный Футбол
сегодня, 17:43
Григорян о медиакомандах: «Почему мы не можем создать такую империю? Да мы за год ее создадим. Абсолютно уверен»
сегодня, 16:35
Экс-хавбек «Динамо» и «Зенита» Юсупов о трансфере в 2Drots: «Рад попасть в лучшую медийную команду»
6сегодня, 15:04
Кузнецов о подписании Юсупова: «Это значимый трансфер. Человек поиграл на самом высоком уровне»
3сегодня, 14:11
Вилсаком о партнерстве с «Эгриси»: «Для меня это большая возможность. Хочу вовлекать команду в наш контент»
сегодня, 12:02
Макеев и Кент – игроки «Броуков»
сегодня, 09:57
«Жопы взорваны». Вага о диссе на «Амкал»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Каряка о слухах про ФК «10»: «Забыли дописать, что я хотел спортдиром поставить Тарасова, а вместо Азамата – Текилу»
213 марта, 13:42
Гурцкая о Радимове: «Не уверен, что он возобновит карьеру тренера. Ему комфортно от того, что он сейчас делает»
72 марта, 17:22
Рыбус о медиафутболе: «Тут другие финансы, но условия тренировок – как в профессиональном футболе. Выезды в Абу-Даби, в Турцию»
127 февраля, 18:35
«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию
126 февраля, 13:30
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20