Жамалетдинов и Панюков выиграли медийный турнир по CS2 в составе «Родины Медиа»

Тимур Жамалетдинов и Андрей Панюков стали чемпионами медиалиги по CS2.

«Родина Медиа » выиграла медийную лигу по игре Counter-Strike 2. За команду играли среди прочих экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов и экс-нападающий «Урала » Андрей Панюков .

В финале «Родина Медиа» переиграла «Амкал» (2:1).

Также оба игрока выступали за «РМ» в Winline Кубке Медиалиги.

В марте 2025-го «Родина Медиа» объявила о закрытии.

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