Григорян о медиакомандах: «Почему мы не можем создать такую империю? Да мы за год ее создадим. Абсолютно уверен»

Александр Григорян высказался о медиакомандах.

«По составу могу выделить «Десятку ». Очень приличный состав. А по ментальности, идентичности – это «Амкал » и 2Drots.

Эти молодые парни создали такую империю. Но, зная вас, нашего руководителя, себя, не понимаю, почему мы не можем создать такую империю? Да мы за год ее создадим. Абсолютно уверен.

Вот на чем держится 2Drots? Говорят, повезло. Но пять раз подряд не может повезти. Это настолько внутри сильная психология. У «Амкала» есть своя фишка, это очевидно. Поэтому эти команды – лидеры.

По составу еще «БроукБойз ». Некоторых парней там знаю, кто-то у меня играл», – сказал главный тренер «СиндЕката ».

Напомним, Григорян возглавил «СиндЕкат». Клуб из Екатеринбурга примет участие в шестом сезоне Winline Медиалиги . За «СиндЕкат» среди прочих выступают Вячеслав Подберезкин, Дмитрий Ефремов и Чисамба Лунгу .