Вилсаком о партнерстве с «Эгриси»: «Для меня это большая возможность. Хочу вовлекать команду в наш контент»
Блогер Вилсаком присоединился к «Эгриси».
«Для меня это большая возможность. Мне нравится, когда партнерские отношения строятся на взаимовыгодных условиях. Когда не кто-то кого-то эксплуатирует, а когда это дорога с двусторонним движением.
Понятно, что команда в моем лице получает дополнительную медийность и возможность общаться со спонсорами. И мы будем этим качать.
Я хочу вовлекать команду в наш контент. Буду рассказывать активно. Сам то я спортом не занимаюсь, а вот люди, которые бегают по полю, активно могут в это вовлекаться. У нас есть задачи тестировать всякие прикольные гаджеты, вовлекать ребят в разные движухи. Сейчас будут сборы. Это хорошая возможность для меня съездить, посмотреть. И нам контент, и ребятам. В таком режиме это должно существовать», – сказал блогер.
Ранее команду возглавил экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов.
Вилсаком – в «Эгриси». Взяли ради Медиалиги, будет одним из боссов
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