Вилсаком о партнерстве с «Эгриси»: «Для меня это большая возможность. Хочу вовлекать команду в наш контент»

Техноблогер Вилсаком подробнее рассказал о сотрудничестве с «Эгриси».

Блогер Вилсаком присоединился к «Эгриси».

«Для меня это большая возможность. Мне нравится, когда партнерские отношения строятся на взаимовыгодных условиях. Когда не кто-то кого-то эксплуатирует, а когда это дорога с двусторонним движением.

Понятно, что команда в моем лице получает дополнительную медийность и возможность общаться со спонсорами. И мы будем этим качать.

Я хочу вовлекать команду в наш контент. Буду рассказывать активно. Сам то я спортом не занимаюсь, а вот люди, которые бегают по полю, активно могут в это вовлекаться. У нас есть задачи тестировать всякие прикольные гаджеты, вовлекать ребят в разные движухи. Сейчас будут сборы. Это хорошая возможность для меня съездить, посмотреть. И нам контент, и ребятам. В таком режиме это должно существовать», – сказал блогер.

Ранее команду возглавил экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов.

Вилсаком – в «Эгриси». Взяли ради Медиалиги, будет одним из боссов