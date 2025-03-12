«Чертаново Медиа» готовы зайти в МФЛ-6, если нас позовут». Ларин об освободившемся месте в новом сезоне

Николай Ларин считает, что «Чертаново Медиа» может быть кандидатом в МФЛ-6.

«Я не удивился. В прошлом сезоне нас рассматривали как кандидатов в Медиалигу, а в этом году даже не попали в опрос.

Мне пришлось аккуратно наехать на руководителя лиги и сказать, что они могут нас не включать [в список участников], но не рассмотривать нас в качестве кандидатов – не по пацанаски.

Видимо, сммщики, которые делали этот опрос, забыли. Нам это было неприятно. Мне пришлось объяснять ребятам, что это случайность. Если нас пригласят в лигу, мы пойдем. Если нет, будем готовиться дальше и потом разбомбим лигу. У нас очень большие планы. К Кубку Лиги мы разорвем историю», – сказал руководитель «Чертаново Медиа » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Вчера «Родина Медиа» объявила о своем закрытии. Николай Осипов рассказал, что есть клубы, которые могут заменить команду Тарасовых.

Он добавил, что надеется сохранить формат с 20 командами в новом сезоне, однако это зависит от участия ФК «Банка».

Если команда Фила Воронина тоже снимется с сезона, в МФЛ-6 сыграют 18 клубов.

Ранее, напомним, также приостановил деятельность «Чисто Питер».