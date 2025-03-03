Алекс: «Если «Родина Медиа» зайдет в сезон, я останусь»

Алекс Нани хочет остаться в «Родине Медиа», если команда продолжит существовать .

– Если «РМ» останется в МФЛ, ты останешься в команде?

– Я хочу продолжать играть в «Родине Медиа ». Даже если будет другое название, это коллектив, с которым приятно каждый день проводить время. Мы ждем, что будет дальше. Надеюсь, получится сохранить коллектив.

Если «РМ» зайдет в сезон, я точно останусь. Пока я тут.

– На тебя выходили 4 клуба. Это топ-команды?

– Да.

– Ты будешь рассматривать другие предложения, если команда останется?

– Можно общаться, а дальше я буду принимать решение. Руководство нам разрешило общаться с другими командами. Но пока мы ждем решения и до последнего поддерживаем «Родину Медиа».

– Какие идут разговоры внутри клуба среди футболистов?

– Печально, грустно. Сложная ситуация, но все бывает в жизни. Сейчас можно посмотреть, команда мы или нет, – сказал полузащитник «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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