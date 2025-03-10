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Нагучев о ФК «Матч ТВ»: «Больше не будет команды, за которой неинтересно следить»

Роман Нагучев рассказал, каким будет ФК «Матч ТВ» в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Я бы не сказал, что мы возвращаемся после паузы. Мы оставались собой, просто не участвовали в осеннем кубке. Мы не пропустили ни одного сезона МФЛ.

Теперь у нас команда, где некоторые старички, возможно, еще выйдут на поле, но мы – совет директоров. И еще у нас теперь есть спортивный директор.

Будет больше медийных персонажей и узнаваемые лица. Больше не будет команды, за которой будет неинтересно следить, потому что все люди, которые сыграют с «М» на груди, известны и в медиафутболе, и простом футболе.

У нас никогда не было много денег, поэтому мы жили по средствам. Мы знали, что происходит с любым мыльным пузырем. Не хочу говорить, что «На Спорте» или «Родина Медиа» были обречены, но надо уметь зарабатывать, а не просто брать.

ФК «Матч ТВ» на 100% будет конкурентным. Есть игроки, которые прошли РПЛ. Есть Кирилл Панченко, есть ребята с опытом в ФНЛ. И есть несколько интересных подписаний, которые мы не объявляли, но скоро вы о них узнаете», – рассказал комментатор и хавбек ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, «Матч ТВ» не играл ни в Кубке Медиалиги, ни в Кубке Надежды (турнир для команд, не попавших в Кубок Медиалиги), но получил приглашение в шестой сезон Медиалиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoФК Матч ТВ
logoРоман Нагучев
logoWinline Медиалига
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