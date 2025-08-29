Газдан может пропустить год из-за травмы. Хавбек перешел в «СиндЕкат» из 2Drots за 700 тысяч рублей летом

Газдан выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Моя травма оказалась серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Первый вердикт доктора: пропущу от года. Когда я это услышал, был в диком шоке. Наверное, впервые в жизни так испугался, что могу остаться без футбола.

Хочу поблагодарить руководство и игроков «СиндЕката » за поддержку. Сейчас я в Москве, можно сказать, что на пути к выздоровлению.

Не хочется загадывать, сколько я пропущу. Если сыграю в Кубке Лиги, это, можно сказать, будет чудом. Моя вера поможет мне вернуться как можно скорее», – сказал Артур Газданов.

Хавбек этим летом перешел в «СиндЕкат» из 2Drots за 700 тысяч рублей. Травму он получил на тренировке команды.