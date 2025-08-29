FC ViBE объявил о трансфере Крапа. Это пятый клуб форварда в Медиалиге
Крап нашел новую команду перед стартом WINLINE Кубка Медиалиги.
22-летний нападающий присоединился к дебютанту МФЛ FC ViBE и внесен в заявку под 21-м номером.
Даниил Крапивников выступает в турнирах Медиалиги с первого сезона. В составе 2Drots он стал победителем МФЛ-1 и МФЛ-2.
Также Крап поиграл за «Народную Команду» и «Родину Медиа», а шестой сезон провел в клубе «Впорядке» x Krap Team.
Лучшим для форварда стал четвертый сезон в составе «НК» – в шести матчах он забил два гола и отдал две голевые передачи.
Изображение: телеграм-канал FC ViBE
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал FC ViBE
