FC ViBE объявил о трансфере Крапа. Это пятый клуб форварда в Медиалиге

Крап нашел новую команду перед стартом WINLINE Кубка Медиалиги.

22-летний нападающий присоединился к дебютанту МФЛ FC ViBE и внесен в заявку под 21-м номером.

Даниил Крапивников выступает в турнирах Медиалиги с первого сезона. В составе 2Drots он стал победителем МФЛ-1 и МФЛ-2.

Также Крап поиграл за «Народную Команду» и «Родину Медиа», а шестой сезон провел в клубе «Впорядке» x Krap Team.

Лучшим для форварда стал четвертый сезон в составе «НК» – в шести матчах он забил два гола и отдал две голевые передачи.

Изображение: телеграм-канал FC ViBE