Панченко перешел в ФК «Матч ТВ». Форвард будет совмещать игру в Медиалиге с работой в «Динамо-2»
Кирилл Панченко будет играть в Winline Медиалиге.
35-летний нападающий присоединился к ФК «Матч ТВ», который вернулся в МФЛ, пропустив Кубок Лиги прошлой осенью.
В январе форвард завершил профессиональную карьеру. Выступление в Медиалиге он будет совмещать с работой в тренерском штабе «Динамо-2».
Панченко играл за «Химки», тульский «Арсенал», «Тамбов», «Динамо», ЦСКА, «Томь», «Мордовию», «Нижний Новгород», «Ставрополье». На счету игрока один матч за сборную России.
С ЦСКА нападающий выиграл чемпионат и Суперкубок России. С «Динамо» он побеждал в первенстве ФНЛ.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»
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