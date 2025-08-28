0

Азамат об «Альфа-Банке» и «Амкале» в одной группе: «Лига катится в тартарары, просто летит в трубу»

Азамат Мусагалиев высказался о жеребьевке WINLINE Кубка Медиалиги.

Иван «Некласико» Кириллов: «Вас не смущает, что снова в одной группе «Амкал» и «Банка?»

Азамат Мусагалиев: «Смущает, конечно. Я еще в том сезоне говорил, что кавардак. Лига катится в тартарары, просто летит в трубу. Когда-то наступит момент, что «Амкалу» будут нужны три очка...»

«Некласико»: «Мне кажется, это невозможно. Я в это не верю, с учетом того, что одни из главных спикеров Амкала: Вася Маврин, Сибыч, последнее время прибивают «Банку»

Азамат: «Мы же не знаем, насколько искренне это происходит. Вчера Маврин с Назаром договорились повкидывать друг на друга, а потом один из них обиделся»

«Некласико»: «Вашу группу Дима Егоров назвал «сыны маминых подруг». Как бы вы назвали группу А? Там 2Drots, Lit Energy, «Броуки» и Lotus Music»

Азамат: «Простреленная какая-то группа»

«Некласико»: «Простреленная? Что это значит?»

Азамат: «Ну со снарядом в башке ребята там»

Напомним, что ФК «10» сыграет в одной группе Кубка Лиги с «Амкалом», «СиндЕкатом» и Альфа-Банкой».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoАльфа-Банка
logoАмкал
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» сыграет с ФК «10» в матче открытия, «Апсны» примет Chertanovo в Абхазии, игра Lit Energy – Lotus Music перенесена на воскресенье. Обновленное расписание 1-го тура Кубка Лиги
25 августа, 17:41
Герман об «Альфа-Банке» в Кубке Лиге: «Они не наберут очки. В нижней сетке смогут сражаться»
24 августа, 17:47
Осипов о претендентах на победу в Кубке Лиги: «2Drots не ставлю в фаворитов сезона»
24 августа, 14:00
«Амкал», 2Drots и «БроукБойз». Азамат Мусагалиев составил топ-3 самых неприятных команд
16 августа, 16:01
Главные новости
Хавбек Борисенко стал игроком 2Drots
вчера, 19:25
С Кирякова сняли дисквалификацию. В случае рецидива «БроукБойз» отстранят от всех турниров Медиалиги
вчера, 17:57
Агент отстраненного Писарского о переходе в Медиалигу: «До зимы Владимир останется в СКА»
1вчера, 17:06
Хавбека 2Drots Фартуну дисквалифицировали на два матча за удаление в игре с «Космосом»
3вчера, 15:07
Осипов об амнистии Кири: «Возможно его участие в первом матче против 2D. Если «Броуки» снова перейдут черту, это будет их последняя игра»
вчера, 13:06
Пост с поздравлением Кузнецова в телеграм-канале 2Drots собрал тысячу сердечек за 5 минут
1вчера, 12:27Фото
«Надо заявить кого-то из игроков «МЮ» в Кубок России, чтобы они тоже стали профессионалами». Президент «Амкала» о вылете английского клуба из Кубка лиги
4вчера, 10:28
Гама – игрок «Альтерона». Хавбек становился чемпионом МФЛ-4 с «Титаном»
вчера, 08:40
Экс-хавбек 2Drots Биря перешел в SD Family. Хавбек выигрывал Медиалигу в составе «Титана»
27 августа, 20:31
«Эгриси» подписал Звездина в качестве игрока. В 2023-м его признали тренером года в медиафутболе
27 августа, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25