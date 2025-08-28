Азамат об «Альфа-Банке» и «Амкале» в одной группе: «Лига катится в тартарары, просто летит в трубу»
Иван «Некласико» Кириллов: «Вас не смущает, что снова в одной группе «Амкал» и «Банка?»
Азамат Мусагалиев: «Смущает, конечно. Я еще в том сезоне говорил, что кавардак. Лига катится в тартарары, просто летит в трубу. Когда-то наступит момент, что «Амкалу» будут нужны три очка...»
«Некласико»: «Мне кажется, это невозможно. Я в это не верю, с учетом того, что одни из главных спикеров Амкала: Вася Маврин, Сибыч, последнее время прибивают «Банку»
Азамат: «Мы же не знаем, насколько искренне это происходит. Вчера Маврин с Назаром договорились повкидывать друг на друга, а потом один из них обиделся»
«Некласико»: «Вашу группу Дима Егоров назвал «сыны маминых подруг». Как бы вы назвали группу А? Там 2Drots, Lit Energy, «Броуки» и Lotus Music»
Азамат: «Простреленная какая-то группа»
«Некласико»: «Простреленная? Что это значит?»
Азамат: «Ну со снарядом в башке ребята там»
Напомним, что ФК «10» сыграет в одной группе Кубка Лиги с «Амкалом», «СиндЕкатом» и Альфа-Банкой».