«Кони» объявили о своем закрытии. Клуб участвовал в 5-м сезоне МФЛ и Кубке Надежды

Еще одна медиафутбольная команда прекратила существование.

О своем закрытии объявил клуб «Кони», основанный в ноябре 2023 года игроками Саидом-Али Ахмаевым и Поликарпом.

Изначально команда получила название «ЦСКА Медиа», однако затем был переименован в «Кони». Прямого отношения к ЦСКА клуб не имел.

«Кони» дебютировали в Winline Медиалиге в пятом сезоне, где сумели пробиться в плей-офф, однако на стадии уайлд-кард команда крупно проиграла «Амкалу» (0:4).

В Кубок Лиги клуб не пробился и сыграл в Кубке Надежды, вылетев по итогам группового раунда.

Ранее в этом месяце приостановил деятельность «Чисто Питер». Также сообщалось о возможном закрытии «Родины Медиа».