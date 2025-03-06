«Кони» объявили о своем закрытии. Клуб участвовал в 5-м сезоне МФЛ и Кубке Надежды
Еще одна медиафутбольная команда прекратила существование.
О своем закрытии объявил клуб «Кони», основанный в ноябре 2023 года игроками Саидом-Али Ахмаевым и Поликарпом.
Изначально команда получила название «ЦСКА Медиа», однако затем был переименован в «Кони». Прямого отношения к ЦСКА клуб не имел.
«Кони» дебютировали в Winline Медиалиге в пятом сезоне, где сумели пробиться в плей-офф, однако на стадии уайлд-кард команда крупно проиграла «Амкалу» (0:4).
В Кубок Лиги клуб не пробился и сыграл в Кубке Надежды, вылетев по итогам группового раунда.
Ранее в этом месяце приостановил деятельность «Чисто Питер». Также сообщалось о возможном закрытии «Родины Медиа».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Коней»
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