Певец Текила об участии в «Ледниковом периоде»: «Я полюбил этот лед как второй дом»

Александр Тарасов высказался о своем участии в шоу «Ледниковый период».

– Когда в следующий раз пойдешь на каток?

– Этот период в 2,5 месяца много значит для меня. Мы выкладывались на полную, дружили. Я полюбил этот лед как свой второй дом. Без шуток.

Сегодня для меня как счастливый, так и грустный момент, потому что заканчивается проект. Когда приду на лед? После программы, может, с Таней заскочим, – рассказал певец и президент «Родины Медиа ».

Текила выступал в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной .

Александр Тарасов (Текила) – певец и президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» из Winline Медиалиги .

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