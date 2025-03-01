Певец Текила об участии в «Ледниковом периоде»: «Я полюбил этот лед как второй дом»
Александр Тарасов высказался о своем участии в шоу «Ледниковый период».
– Когда в следующий раз пойдешь на каток?
– Этот период в 2,5 месяца много значит для меня. Мы выкладывались на полную, дружили. Я полюбил этот лед как свой второй дом. Без шуток.
Сегодня для меня как счастливый, так и грустный момент, потому что заканчивается проект. Когда приду на лед? После программы, может, с Таней заскочим, – рассказал певец и президент «Родины Медиа».
Текила выступал в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Александр Тарасов (Текила) – певец и президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» из Winline Медиалиги.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Первый канал»
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