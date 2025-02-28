Гусев о Медиалиге: «Там не все так плохо»

Ролан Гусев допустил, что сборная России может сыграть со сборной Winline МФЛ.

– У сборной России всегда есть вариант сыграть со сборной Медиалиги.

– Сейчас представить это странно, но в теории все может быть. Я никогда не думал раньше, что наши профессиональные клубы будут играть против клубов Медиалиги и что на такое будет приходить полный стадион. В Медиалиге тоже есть хорошие футболисты.

Я посмотрел на них – там не все так плохо, – сказал экс-игрок ЦСКА и «Динамо », а сейчас – ассистент главного тренера «Динамо».