Гусев о Медиалиге: «Там не все так плохо»
Ролан Гусев допустил, что сборная России может сыграть со сборной Winline МФЛ.
– У сборной России всегда есть вариант сыграть со сборной Медиалиги.
– Сейчас представить это странно, но в теории все может быть. Я никогда не думал раньше, что наши профессиональные клубы будут играть против клубов Медиалиги и что на такое будет приходить полный стадион. В Медиалиге тоже есть хорошие футболисты.
Я посмотрел на них – там не все так плохо, – сказал экс-игрок ЦСКА и «Динамо», а сейчас – ассистент главного тренера «Динамо».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Чемпионат»
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