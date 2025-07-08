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Лыжник Коростелев о Медиалиге: «С радостью залетел бы. Приходил к ребятам пару раз посмотреть – классное шоу»

Савелий Коростелев высказался о Winline Медиалиге.

– Ты часто играешь в футбол. В Медиалигу бы залетел?

– Я приходил к ребятам пару раз посмотреть. Классное шоу, мне нравится. С радостью залетел бы, почему нет?

– За кого там болеешь?

– Блин, я как раз-таки не следил. Я знал, что она есть, меня позвали – я пришел, посмотрел, кайфанул. Вроде начал следить, но, на самом деле, времени нет.

Мы сейчас с ребятами обсуждали: начались какие-то просто нереально спортивные выходные – Уимблдон, Формула-1, Тур де Франс, «Белые ночи», «Спринт на Дворцовой», Клубный чемпионат мира. Нереально посмотреть все. Стараюсь следить за тем, что интересно. Медиафутбол, к сожалению, пока не близок к сердцу, приходится им жертвовать, – сказал Коростелев. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Sport24
logoWinline Медиалига
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
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