Андрей Чернышов: «Наши клубы меняют вектор, возможно. Без еврокубков тратить много на легионеров нет смысла»

Андрей Чернышов поделился мнением о низкой трансферной активности клубов Мир РПЛ.

«Команда, которая выиграла чемпионат, априори фаворит следующего розыгрыша. Нельзя говорить, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство. Это одна из команд, которая будет бороться за золото РПЛ .

Возможно ли это без серьезных трансферов? Впереди Суперкубок, но мы видим, и у армейцев нет каких-то больших приобретений. Возможно, наши клубы будут идти по другому пути. Сейчас нет еврокубков, и тратить большие деньги на легионеров нет никакого смысла.

Да, есть какие-то покупки 2-3 легионера, но в основном хотят использовать внутренние ресурсы: академии, российский рынок. Возможно, наши клубы меняют вектор, потому что «Спартак », «Динамо », «Зенит » тоже не покупают большое количество иностранцев.

У нас есть квалифицированные ребята, которых можно внедрять из других клубов или академии. Но «Краснодар » даже без серьезных трансферов остается фаворитом в борьбе за чемпионство. Думаю, им будет сложно, но возможно отстоять свой титул», – сказал главный тренер «Эгриси ».