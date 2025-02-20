Ромарой: «Турнир Rocket Team – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие убивают его даже своим турниром»
«В прошлом году мы сделали Кубок возвращения, где были мы, «Эгриси», «Козлы» и «Квазар». В этом году хотели сделать что-то поглобальнее.
Параллельно Rocket Team делали турнир. Думали идти к ним, но решили сделать свой. Тот турнир – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие как будто убивают его даже своим турниром.
По правилам ни с кем не связывался. Услышал про два пенальти, подумал, что прикольно, и добавил. Про синюю карточку увидел в фифе. Я старался добавлять такие правила, чтобы они сильно не влияли на что-то, и ребята могли готовиться к сезону.
Отзывы от команд? В плане организации пока все хорошо. Главное, что мы что-то делаем. Когда мы заходили в лигу, то говорили, что будем гонять по выездам и делать свой турнир. Продолжаем делать свои истории, хотя может и не так часто. Главное, что мы делаем и не ###### [врем]», – сказал президент «Ромы» и организатор Winter Media Cup в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
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