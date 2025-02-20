  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Ромарой: «Турнир Rocket Team – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие убивают его даже своим турниром»
0

Ромарой: «Турнир Rocket Team – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие убивают его даже своим турниром»

Ромарой рассказал подробнее о Winter Media Cup.

«В прошлом году мы сделали Кубок возвращения, где были мы, «Эгриси», «Козлы» и «Квазар». В этом году хотели сделать что-то поглобальнее.

Параллельно Rocket Team делали турнир. Думали идти к ним, но решили сделать свой. Тот турнир – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие как будто убивают его даже своим турниром.

По правилам ни с кем не связывался. Услышал про два пенальти, подумал, что прикольно, и добавил. Про синюю карточку увидел в фифе. Я старался добавлять такие правила, чтобы они сильно не влияли на что-то, и ребята могли готовиться к сезону.

Отзывы от команд? В плане организации пока все хорошо. Главное, что мы что-то делаем. Когда мы заходили в лигу, то говорили, что будем гонять по выездам и делать свой турнир. Продолжаем делать свои истории, хотя может и не так часто. Главное, что мы делаем и не ###### [врем]», – сказал президент «Ромы» и организатор Winter Media Cup в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoRocket Team
logoРомарой
logoЛФК Рома
Winter Media Cup
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
ФК «10» проиграл «Титану» по буллитам, «Броуки» разгромили Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup
сегодня, 17:02
Карвахаль покинул «Броуков». Хавбек пробыл в клубе 35 дней
1сегодня, 15:58
Пиняев о книгах: «Достоевский – тяжелый люкс, до него надо дорасти. Единственное, что я прочитал – Марк Твен. Что-то про остров»
175сегодня, 14:27
Блогер Вилсаком присоединился к «Эгриси»: «Теперь я в управлении, постараюсь не мешать, но буду всячески участвовать в жизни и развитии»
1сегодня, 12:59
«Одно – случайность, два – совпадение. Пятый раз – просто говно!» Мусагалиев о серии поражений ФК «10»
1сегодня, 12:30
«Броуки» разгромили Fight Nights в Winter Media Cup Ромароя
1сегодня, 11:38
Кутуз пропустит первые матчи Winter Media Cup: «Травмировался на тренировке, повредил пятку. Уже неделю не тренируюсь»
сегодня, 10:44
«Они бились за все поражения, за яйца Шеры. Одно яйцо уже надо отрезать. Жалко Шеру, жалко». Зуев о победе над ФК «10»
3сегодня, 09:45
«Титан» по буллитам обыграл ФК «10» в Winter Media Cup Ромароя
сегодня, 09:12
Дмитрий Егоров: «С каких пор российское бутылочное пиво стоит 140 рублей?»
2сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Воспитанник «Краснодара» Сабуа перешел в «Амкал»
2 минуты назад
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16