Ромарой: «Турнир Rocket Team – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие убивают его даже своим турниром»

Ромарой рассказал подробнее о Winter Media Cup.

«В прошлом году мы сделали Кубок возвращения, где были мы, «Эгриси », «Козлы» и «Квазар». В этом году хотели сделать что-то поглобальнее.

Параллельно Rocket Team делали турнир. Думали идти к ним, но решили сделать свой. Тот турнир – полная хрень. Мы делаем для медиафутбола, а другие как будто убивают его даже своим турниром.

По правилам ни с кем не связывался. Услышал про два пенальти, подумал, что прикольно, и добавил. Про синюю карточку увидел в фифе. Я старался добавлять такие правила, чтобы они сильно не влияли на что-то, и ребята могли готовиться к сезону.

Отзывы от команд? В плане организации пока все хорошо. Главное, что мы что-то делаем. Когда мы заходили в лигу, то говорили, что будем гонять по выездам и делать свой турнир. Продолжаем делать свои истории, хотя может и не так часто. Главное, что мы делаем и не ###### [врем]», – сказал президент «Ромы» и организатор Winter Media Cup в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.