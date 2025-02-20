Карвахаль покинул «Броуков». Хавбек пробыл в клубе 35 дней
Густаво Карвахаль покинул «БроукБойз».
«БроукБойз» объявили о расставании с полузащитником.
Карвахаль пришел в команду в середине января. Хавбек сыграл за «Броуков» в казахстанской медиалиге и провел 1 матч в Winline Суперкубке Медиалиги, не отметившись голевыми действиями.
Густаво – чемпион Колумбии в составе «Америка де Кали». Хавбек выступал за местный «Кукута Депортиво», а также испанский «Леванте Б» в сезоне-2020/21 (Третий дивизион). Последний матч на профессиональном уровне 24-летний футболист провел в октябре 2023-го.
У Карвахаля на счету одна игра в составе сборной Колумбии U-21 (против Тринидада и Тобаго).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости