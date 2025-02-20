Карвахаль покинул «Броуков». Хавбек пробыл в клубе 35 дней

Густаво Карвахаль покинул «БроукБойз».

«БроукБойз» объявили о расставании с полузащитником.

Карвахаль пришел в команду в середине января. Хавбек сыграл за «Броуков» в казахстанской медиалиге и провел 1 матч в Winline Суперкубке Медиалиги, не отметившись голевыми действиями.

Густаво – чемпион Колумбии в составе «Америка де Кали». Хавбек выступал за местный «Кукута Депортиво», а также испанский «Леванте Б» в сезоне-2020/21 (Третий дивизион). Последний матч на профессиональном уровне 24-летний футболист провел в октябре 2023-го.

У Карвахаля на счету одна игра в составе сборной Колумбии U-21 (против Тринидада и Тобаго).

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