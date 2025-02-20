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«Они бились за все поражения, за яйца Шеры. Одно яйцо уже надо отрезать. Жалко Шеру, жалко». Зуев о победе над ФК «10»

Президент «Титана» Александр Зуев высказался после победы на ФК «10» в WMC.

– У вас перед матчем был биф с Азаматом Мусагалиевым. Почему у вас натянутые отношения с президентом ФК «10»?

– У меня ни с кем бифа не было. Может у него со мной? Мы недавно сидели и обсуждали, кто в «Десятке» медийный. Поняли, что футболистов нет – только Азамат. Судя по всему человек путает медийку «Десятки» со своей.

– Была повышенная принципиальность из-за колкостей в телеграме?

– Принципиальности сегодня не было. Это подготовительный турнир. Главное – чтобы команда подошла в хорошем состоянии к сезону. Это у них принципиальность: они бились за все поражения, за яйца Шеры. Одно яйцо уже надо отрезать. Сейчас второе поражение будет. Жалко Шеру, жалко.

– Какие задачи на Winter Media Cup?

Всем хочется выигрывать, но основная задача – подготовить команду. По игре было видно, что мы сегодня играли не как в чемпионате. Сначала поставили один состав, потом другой, попробовали связки.

– Натянутые отношения с «Десяткой» из-за того, что для участия в Winline Суперкубке Медиалиги выбрали их, а не «Титан»? 

– Не выбрали, они напросились (смеется). Честно, мне пофиг. Я сразу сказал, что мы не будем претендовать на Абу-Даби, потому что по-спортивному мы не квалифицировались туда. Может быть у них есть натянутые отношения, а я отвечу словами классика Василия Маврина: «Я ни с кем не ругался», – рассказал Зуев в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В Winter Media Cup «Титан» обыграл ФК «10» и вышел в сетку 1:0, где сыграет с победителем матча «Броуки» – Fight Nights. «Десятка» отправилась в нижнюю сетку турнира.

Напомним, хавбек «Десятки» Шера пообещал отрезать себе яйца, если команда не выиграет Winter Media Cup.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЛФК «Титан»
Winter Media Cup
Александр Зуев
logoФК 10
logo«Шера» Андрей Шерешков
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