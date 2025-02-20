«Титан» по буллитам обыграл ФК «10» на Winter Media Cup Ромароя
«Десятка» проиграла «Тандему» в 1-м туре Winter Media Cup.
Winter Media Cup, 1-й тур
20 февраля, четверг
ФК «10» – «Титан» – 3:3 (1:2 Б)
Голы: Голыш (2), Кленкин – Грязнов, Малания (бонусным).
Матч проходил на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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