Шера: «Отрежу себе яйца, если не выиграем кубок Ромароя»
Шера пообещал отрезать себе яйца, если ФК «10» не выиграет Winter Media Cup.
«Если не выиграем кубок Ромароя, отрежу себе яйца», – написал хавбек ФК «10»
ФК «10» примет участие в Winter Media Cup блогера Ромароя.
Напомним, перед матчем ЛЧ между «Реалом» и «Ман Сити» экс-форвард «горожан» Серхио Агуэро заявил, что если «Реал» победит, то он отрежет себе яйца.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Шеры
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