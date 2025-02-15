Шера пообещал отрезать себе яйца, если ФК «10» не выиграет Winter Media Cup.

«Если не выиграем кубок Ромароя, отрежу себе яйца», – написал хавбек ФК «10»

ФК «10» примет участие в Winter Media Cup блогера Ромароя .

Напомним, перед матчем ЛЧ между «Реалом» и «Ман Сити» экс-форвард «горожан» Серхио Агуэро заявил , что если «Реал» победит, то он отрежет себе яйца.