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«Тандем» обыграл «Рому» в первом матче Winter Media Cup Ромароя

«Рома» проиграла «Тандему» в 1-м туре Winter Media Cup.

Winter Media Cup, 1-й тур

19 февраля, среда

«Тандем» – «Рома» – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Новик (87’)

Матч проходил на стадионе академии «Спартака», поле №4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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Winter Media Cup
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