«Поздоровался с Моуринью, потом шутил, что не буду больше мыть руки». Экс-игрок «Ростова» Киреев о матче с «МЮ»

Игорь Киреев рассказал о встрече с Жозе Моуринью.

В 2017 году «Ростов », за который тогда выступал полузащитник, встречался с «Манчестер Юнайтед » под руководством Моуринью в плей-офф Лиги Европы .

«Часто вспоминаю. Это одно из главных моих воспитаний в футболе. Тот еврокубоковый сезон, наверное, самый интересный в моей футбольной карьере.

Часто вспоминаю матчи Лиги чемпионов и игру с «Манчестером». Помню, что в те времена был сильно счастлив. Даже поздороваться с Моуринью , потому что он один из моих любимых тренеров. Шутил, что не буду больше никогда мыть руки. Они так относятся к соперникам: тренер подходит ко всей команде и со всеми здоровается. Так у них принято, это норма. Либо он так первый раз сделал, я не знаю.

Говорят, что Моуринью хотел и в раздевалку к нам зайти, какой-то подарок принести. Перед ним двери закрыли, потому что мы выходили на поле и в раздевалке была минута тишины. Не дали ему проникнуть. Но я сам такого точно не помню, был чем-то другим занят, другие рассказывали», – сказал хавбек ФК «10».