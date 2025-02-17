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  • «Поздоровался с Моуринью, потом шутил, что не буду больше мыть руки». Экс-игрок «Ростова» Киреев о матче с «МЮ»
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«Поздоровался с Моуринью, потом шутил, что не буду больше мыть руки». Экс-игрок «Ростова» Киреев о матче с «МЮ»

Игорь Киреев рассказал о встрече с Жозе Моуринью.

В 2017 году «Ростов», за который тогда выступал полузащитник, встречался с «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью в плей-офф Лиги Европы.

«Часто вспоминаю. Это одно из главных моих воспитаний в футболе. Тот еврокубоковый сезон, наверное, самый интересный в моей футбольной карьере.

Часто вспоминаю матчи Лиги чемпионов и игру с «Манчестером». Помню, что в те времена был сильно счастлив. Даже поздороваться с Моуринью, потому что он один из моих любимых тренеров. Шутил, что не буду больше никогда мыть руки. Они так относятся к соперникам: тренер подходит ко всей команде и со всеми здоровается. Так у них принято, это норма. Либо он так первый раз сделал, я не знаю.

Говорят, что Моуринью хотел и в раздевалку к нам зайти, какой-то подарок принести. Перед ним двери закрыли, потому что мы выходили на поле и в раздевалке была минута тишины. Не дали ему проникнуть. Но я сам такого точно не помню, был чем-то другим занят, другие рассказывали», – сказал хавбек ФК «10».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
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