Кушанашвили о предстоящих боях медиафутболистов на Fight Nights: «Ни единого харизматичного персонажа»
– Вам интересен этот турнир? Может какой-то бой наиболее интересен? Есть кто-то, за кого будете болеть?
– Менее всего я хочу прослыть надменным петиметром, надеясь, что фанаберия не свойственна мне на имманентном, хромосомном уровне, но этот турнир не может быть мне интересен по одной очевидной причине: вот она, афиша, вот он, список, передо мной, и я не вижу здесь ни единого харизматичного персонажа. Ни одного, вашу мать.
Конечно, мне хочется, чтоб победили знакомцы: Хантер, который наделен силой недюжинной и мощной витальной энергией; Володя ХХL, который к победе не готов, ну а вдруг; Гуди, ладно скроенный, но, кажется, обреченный.
До края дней я буду болеть за всех, кто имел или имеет какое-то отношение к «Родине Медиа».
Но сути это не меняет: пацаны столкнутся в корявых схватках, ошалело, как электрон, и разлетятся навсегда с ошалелостью столкнувшихся тех же электронов, и через дюжину дней о турнире будут вспоминать разве участники одни.
– Ради чего медиафутболисты идут в ринг? Спортивный интерес? Деньги?
– Ну какой спортивный интерес?! В пекло ваши мелодраматические клише. Деньги, деньги, деньги.
Вы можете толкать сколько угодно возвышенных речей, но деньги были, есть и будут высшим нервом существования этого долбаного и прекрасного мира.
– Вы участвовали в шоу «Король Ринга», дрались в октагоне с Джигурдой. Что это за чувство, когда выходишь на поединок?
– Скажу «без блесток мадригальных»: я, конечно, беспримерный понтяра и умение хорохориться превратил в специальный и наисомнительный вид спорта, но страх есть страх. Конечно, меня трясло, конечно, я боялся и проклинал себя за то, что не готовился.
– Что самое страшное в бою? Получить урон здоровью, опозориться перед родными или что-то еще?
– Повторяю ключевую мысль: тот, кто без подготовки выходит в октагон или на ринг, – эталонный идиот. Так вот я был самым эталонным идиотом. Мне сломали ребра и челюсть, и я едва пришел в себя, но мне до сих пор эти несуразные бои аукаются.
«Опозориться»? Такой проблемы я не знаю. Боишься опозориться – «не выходи из комнаты, не совершай ошибку». При этом позор, вне всякого сомнения, имел место, чего там, но я был безработный, мне надо было кормить огромную семью – и так дальше, и так дальше.
Но вспоминаю я об этих квазибоях не с улыбкой – кривой ухмылкой старого пацана, малодушно оправдывающего себя тем, что обосраться – не значит отвергнуть Бога, – сказал медиадиретор «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
15 февраля медиафутболисты сразятся по правилам кикбоксинга в бойцовском ивенте Fight Nights.
Он обвинил судью в получении взятки – а теперь сразится с ним на ринге
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий