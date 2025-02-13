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Кушанашвили о предстоящих боях медиафутболистов на Fight Nights: «Ни единого харизматичного персонажа»

Отар Кушанашвили высказался о турнире медиафутолистов по кикбоксингу.

– Вам интересен этот турнир? Может какой-то бой наиболее интересен? Есть кто-то, за кого будете болеть?

– Менее всего я хочу прослыть надменным петиметром, надеясь, что фанаберия не свойственна мне на имманентном, хромосомном уровне, но этот турнир не может быть мне интересен по одной очевидной причине: вот она, афиша, вот он, список, передо мной, и я не вижу здесь ни единого харизматичного персонажа. Ни одного, вашу мать.

Конечно, мне хочется, чтоб победили знакомцы: Хантер, который наделен силой недюжинной и мощной витальной энергией; Володя ХХL, который к победе не готов, ну а вдруг; Гуди, ладно скроенный, но, кажется, обреченный.

До края дней я буду болеть за всех, кто имел или имеет какое-то отношение к «Родине Медиа».

Но сути это не меняет: пацаны столкнутся в корявых схватках, ошалело, как электрон, и разлетятся навсегда с ошалелостью столкнувшихся тех же электронов, и через дюжину дней о турнире будут вспоминать разве участники одни.

– Ради чего медиафутболисты идут в ринг? Спортивный интерес? Деньги?

– Ну какой спортивный интерес?! В пекло ваши мелодраматические клише. Деньги, деньги, деньги.

Вы можете толкать сколько угодно возвышенных речей, но деньги были, есть и будут высшим нервом существования этого долбаного и прекрасного мира.

– Вы участвовали в шоу «Король Ринга», дрались в октагоне с Джигурдой. Что это за чувство, когда выходишь на поединок?

– Скажу «без блесток мадригальных»: я, конечно, беспримерный понтяра и умение хорохориться превратил в специальный и наисомнительный вид спорта, но страх есть страх. Конечно, меня трясло, конечно, я боялся и проклинал себя за то, что не готовился.

– Что самое страшное в бою? Получить урон здоровью, опозориться перед родными или что-то еще?

– Повторяю ключевую мысль: тот, кто без подготовки выходит в октагон или на ринг, – эталонный идиот. Так вот я был самым эталонным идиотом. Мне сломали ребра и челюсть, и я едва пришел в себя, но мне до сих пор эти несуразные бои аукаются.

«Опозориться»? Такой проблемы я не знаю. Боишься опозориться – «не выходи из комнаты, не совершай ошибку». При этом позор, вне всякого сомнения, имел место, чего там, но я был безработный, мне надо было кормить огромную семью – и так дальше, и так дальше.

Но вспоминаю я об этих квазибоях не с улыбкой – кривой ухмылкой старого пацана, малодушно оправдывающего себя тем, что обосраться – не значит отвергнуть Бога, – сказал медиадиретор «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

15 февраля медиафутболисты сразятся по правилам кикбоксинга в бойцовском ивенте Fight Nights.

Он обвинил судью в получении взятки – а теперь сразится с ним на ринге

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoОтар Кушанашвили
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
logo«Хантер» Андрей Титов
logoAMC Fight Nights
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