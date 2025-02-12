Президент GOATS Гуди выбил зуб. Через 3 дня у него бой
Гуди выбил центральный резец перед турниром по единоборствам.
За 3 дня до турнира по единоборствам Гуди выбил себе передний зуб.
15 февраля Гуди проведет бой против руководителя «ЧП» Балу.
Турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Два нокдауна, трек Гатагова и танцы под «Серебро» с лицом в крови. Это бой звезд медиафутбола
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Fight Nights
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