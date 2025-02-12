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Медиафутбольные клубы примут участие в медийной лиге по CS2. Среди участников «Амкал», Lit Energy и ФК «10»

Появится медийная лига по CS2.

В новой медийной лиге по CS2 примут участие «Амкал», ФК «10», Hoops, «Родина Медиа», «Броуки», Rocket Team, Lit Energy, «Титан», сборная МФЛ и сборная стримеров.

Призовой фонд турнира 2 миллиона рублей.

Старт – 16 февраля. Финал – 16 марта.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Мелбет Медийной Лиги CS2
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
logoРодина Медиа
HOOPS (баскетбол)
Стримеры CS:GO
logoLit Energy
logoФутболисты в CS:GO
logoRocket Team
деньги
logoАмкал
Сборная Медиалиги
logoФК 10
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