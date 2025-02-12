Медиафутбольные клубы примут участие в медийной лиге по CS2. Среди участников «Амкал», Lit Energy и ФК «10»
Появится медийная лига по CS2.
В новой медийной лиге по CS2 примут участие «Амкал», ФК «10», Hoops, «Родина Медиа», «Броуки», Rocket Team, Lit Energy, «Титан», сборная МФЛ и сборная стримеров.
Призовой фонд турнира 2 миллиона рублей.
Старт – 16 февраля. Финал – 16 марта.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Мелбет Медийной Лиги CS2
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