Гатагов ушел с поста главного тренера Lotus спустя 4 месяца после назначения. Специалист перейдет в проффутбол

Сослан Гатагов покинул Lotus.

Сослан Гатагов объявил об уходе из Lotus.

«Сегодня мой последний день работы в клубе Lotus. Спасибо руководству клуба и игрокам. Никаких ссор и скандалов. Просто так бывает в жизни. Подробности завтра!»

Бывший главный тренер «Амкала » возглавлял клуб репера Bahh Tee Lotus 4 месяца.

Спортдир Lotus: «Сослан Маратович уходит в профессиональный коллектив с большими амбициями.

Уверен, у него и тренерского штаба все получится в их новом начинании».