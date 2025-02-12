Гатагов ушел с поста главного тренера Lotus спустя 4 месяца после назначения. Специалист перейдет в проффутбол
Сослан Гатагов покинул Lotus.
Сослан Гатагов объявил об уходе из Lotus.
«Сегодня мой последний день работы в клубе Lotus. Спасибо руководству клуба и игрокам. Никаких ссор и скандалов. Просто так бывает в жизни. Подробности завтра!»
Бывший главный тренер «Амкала» возглавлял клуб репера Bahh Tee Lotus 4 месяца.
Спортдир Lotus: «Сослан Маратович уходит в профессиональный коллектив с большими амбициями.
Уверен, у него и тренерского штаба все получится в их новом начинании».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сослана Гатагова
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