Экс-хавбек тульского «Арсенала» Лях – игрок Lotus из Медиалиги
Андрей Лях присоединился к Lotus музыканта Bahh Tee.
Lotus объявил о подписании экс-хавбека тульского «Арсенала».
На счету опорного полузащитника 22 матча в РПЛ за «Арсенал» Тула. Также хавбек выступал за московское «Торпедо», «Томь», «Шинник» и другие клубы. Последней командой полузащитника был «Челябинск» из LEON Второй лиги А.
Lotus – медиафутбольный клуб музыкального лейбла Lotus Music музыканта Bahh Tee, выступающий в Winline Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lotus
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