Экс-хавбек тульского «Арсенала» Лях – игрок Lotus из Медиалиги

Андрей Лях присоединился к Lotus музыканта Bahh Tee.

Lotus объявил о подписании экс-хавбека тульского «Арсенала».

На счету опорного полузащитника 22 матча в РПЛ за «Арсенал» Тула. Также хавбек выступал за московское «Торпедо», «Томь», «Шинник» и другие клубы. Последней командой полузащитника был «Челябинск» из LEON Второй лиги А.

Lotus – медиафутбольный клуб музыкального лейбла Lotus Music музыканта Bahh Tee, выступающий в Winline Медиалиге .

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