Райзен победил Сибскану единогласным решением судей в бою на AMC Fight Nights 123

Теги результаты AMC Fight Nights Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен по решению судей победил Сибскану на AMC Fight Nights 123.

Бой президента «БроукБойз» и капитана «Амкала» прошел всю дистанцию. Единогласным решением судей победил Райзен.

В первом раунде Сибскана дважды был отправлен в нокдаун.

Бой прошел на «Live Арена» в Одинцове в рамках турнира AMC Fight Nights 123.

Оба бойца получили за поединок по пять миллионов рублей.

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9 комментариев
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Дайте Милохину этих тигров
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+13
наконец-то броуки победили хоть где-то
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Майами этих клоунов уложил бы одной левой.
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Урааа, как же круто
+2
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Машины без крыши. А это кто?
+2
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+2
Ответ Александр Непогодин
Машины без крыши. А это кто?
фифа-блогеры, известные личности в медифутболе
+1
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+1
Ответ nikitosdaipoltos
фифа-блогеры, известные личности в медифутболе
Это безусловно лучше новостей о Мбапе
+1
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Это новость же на уровне той, когда Хабиб задушил Макгрегора? Супер
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Ответ Александр Непогодин
Это безусловно лучше новостей о Мбапе
)))
согласен, медиафутбол и так тут не любят, но периодически новости оттуда выкладывают на главную. не понимаю этого. спортс явно не та площадка
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