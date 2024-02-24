Райзен победил Сибскану единогласным решением судей в бою на AMC Fight Nights 123

Райзен по решению судей победил Сибскану на AMC Fight Nights 123.

Бой президента « » и капитана « » прошел всю дистанцию. Единогласным решением судей победил Райзен.

В первом раунде дважды был отправлен в нокдаун.

Бой прошел на «Live Арена» в Одинцове в рамках турнира 123.

Оба бойца получили за поединок по пять миллионов рублей.

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