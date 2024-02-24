Райзен победил Сибскану единогласным решением судей в бою на AMC Fight Nights 123
Райзен по решению судей победил Сибскану на AMC Fight Nights 123.
Бой президента «БроукБойз» и капитана «Амкала» прошел всю дистанцию. Единогласным решением судей победил Райзен.
В первом раунде Сибскана дважды был отправлен в нокдаун.
Бой прошел на «Live Арена» в Одинцове в рамках турнира AMC Fight Nights 123.
Оба бойца получили за поединок по пять миллионов рублей.
согласен, медиафутбол и так тут не любят, но периодически новости оттуда выкладывают на главную. не понимаю этого. спортс явно не та площадка