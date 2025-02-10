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Техноблогер Вилсаком может стать новым спонсором «Эгриси»

«Эгриси» намекает на приглашение в клуб блогера-миллионника Вилсакома.

«Всем прИвет! ХотеЛи бы поСоветовАться с вами по техниКе для съемки ближайшего видОса», – написали в соцсетях клуба.

Ранее Вилсаком рассказывал, что следит за командой Василия Уткина.

Вчера «Эгриси» объявил, что нашел спонсора на МФЛ-6.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
logoЭгриси
logoWinline Медиалига
деньги
logoВасилий Уткин
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