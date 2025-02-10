Техноблогер Вилсаком может стать новым спонсором «Эгриси»
«Эгриси» намекает на приглашение в клуб блогера-миллионника Вилсакома.
«Всем прИвет! ХотеЛи бы поСоветовАться с вами по техниКе для съемки ближайшего видОса», – написали в соцсетях клуба.
Ранее Вилсаком рассказывал, что следит за командой Василия Уткина.
Вчера «Эгриси» объявил, что нашел спонсора на МФЛ-6.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
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