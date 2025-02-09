Егор Крид о победе 2Drots в Суперкубке Медиалиги: «Это пипец!»

Егор Крид отреагировал на победу 2Drots в финале Winline Суперкубка Медиалиги.

«Это пипец!», – сказал музыкант.

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу » 0:2 в финале за две минуты до конца. Егор Крид присутствовал на бровке 2D во время матча.

Ранее Крид поддерживал 2Drots во время финала МФЛ-1 против Basement (4:0).

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots