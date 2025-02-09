Егор Крид о победе 2Drots в Суперкубке Медиалиги: «Это пипец!»
Егор Крид отреагировал на победу 2Drots в финале Winline Суперкубка Медиалиги.
«Это пипец!», – сказал музыкант.
2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Егор Крид присутствовал на бровке 2D во время матча.
Ранее Крид поддерживал 2Drots во время финала МФЛ-1 против Basement (4:0).
Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
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