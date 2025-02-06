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Президент «Альтерона» о шансах на попадание в МФЛ-6: «Мы ждем 15 февраля. Шансы высокие»

Сергей Биричевский рассказал о шансах «Альтерона» попасть в Winline Медиалигу.

– Как появился клуб и кто руководитель?

– «Альтерон» появился в 2003 году. Команда была образована студентами физико-технических специальностей вузов Москвы. Сегодня в руководстве клуба даже есть ребята, которые были в момент основания студенческой команды.

Сейчас это люди с опытом и с авторитетом в футбольной среде: Маминов Владимир, Коля Федотов, Александр Самедов, Дима Рязанов и я.

– В чем концепция клуба?

– Это симбиоз артистов, проффутболистов и любителей из глубинки, которые мечтают заявить о себе на нормальном медийном уровне – это фундаментальная концепция.

Мы хотим развивать новые имена не только для Медиалиги, но и для футбола, поддерживать молодых ребят из регионов и детских академий. Эта работа ведется уже несколько лет.

Многие ребята из нашей команды участвуют в Медиалиге, потому что мы пока не получили подтверждения. В формате неофициального участника МФЛ-6 у нас много известных фамилий: Филлипов, Голышев, Мурадов, Семен Матвийчук, Клишин, Мещеряков, естественно, Саша Самедов, играет Женя Макеев, Ираклий Логуа.

– Какая роль у Александра Самедова в проекте?

– Александр Самедов – это наш флаг, самая знаменитая фамилия, которая помогает приобрести статус, необходимый для участия в Медиалиге. Он выступает гарантом, что «Альтерон» этого достоин. Его харизма и характер являются триггером внутри команды для дальнейшего развития.

– Какие шансы на попадание в МФЛ-6?

– «Альтерон» уже собрался. Мы ждем 15 февраля. Шансы высокие в силу понимания того, как мы выглядим, как мы готовы и что из себя представляем. Мы очень медийно провели осень 2024 года и с точки зрения товарищеских игр, и даже просмотров. Если нам будет доступен ресурс в Медиалиге, то интерес к команде будет существенно другой, – рассказал президент «Альтерона» специально для Спортса’’.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoАлександр Самедов
logoWinline Кубок Медиалиги
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