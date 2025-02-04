«Если президент Медиалиги пригласит, я рассмотрю предложение». Судья Алиби о работе в российской МФЛ
«После финала Кубка Лиги пацаны шутили: «На «Газпром Арене» 2Drots и «Амкал» 30 тысяч собрали. Ты что не судил там?» Если президент Медиалиги пригласит, я рассмотрю предложение.
Если медиафутбол собирает такую аудиторию, значит на данный момент интереснее РПЛ. Возможно, потому что российские команды не играют в еврокубках. Сборная Казахстана максимум 30 тысяч собирает, а у вас на Медиалиге столько. Это нужно принимать.
От работы в медиалиге Казахстана в этом году я отказался. Она помешала бы моему личному проекту. Есть идея собрать всех комментаторов на лекцию о правилах. Я готов даже бесплатно, лишь бы они правильно доносили происходящее до зрителя. А то в матче пауза, комментатор говорит: «Наверное, судья свистнул штрафной». Хотя на самом деле там офсайд. Комментатор – мост между болельщиками и полем. А они не могут дать элементарные трактовки, потому что не разбираются в правилах.
Зачем мне это? После медиалиги люди свыше сказали: «Братишка, хайпанул, теперь используй свое лицо в правильном направлении». И я использую, хочу развивать футбол в Казахстане. Я еще внесу свой вклад», – сказал арбитр из Казахстана.
«Отвожу детей в школу, мне говорят: «А вы правда считать не умеете?» Самый меметичный судья медиафутбола
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