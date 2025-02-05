Виктор Гончаренко: «Маврин произвел приятное впечатление. С позиции форварда страховал опорника – для этого нужен футбольный интеллект»

Виктор Гончаренко оценил футбольные качества Василия Маврина.

35-летний полузащитник «Амкала», который недавно был на просмотре в «Пари НН», сыграл в товарищеском матче против «Факела».

«Мы изначально планировали провести с «Факелом » две игры, тогда бы Василий наверняка получил бы больше времени. Но из-за сложностей у обеих команд решили провести один матч в формате трех таймов.

Вопрос был в том, на какой позиции ему лучше сыграть. Он сказал, что чувствует себя хорошо на любой. По ходу игры он с позиции нападающего стал страховать опорного полузащитника – для принятия такого решения должен быть футбольный интеллект.

Все остальное: движение, игра в одно касание, понимание, где заработать фол – все это было при нем. Очень приятное впечатление произвел за те минуты, которые получил», – сказал главный тренер «Пари НН ».

Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?