Виктор Гончаренко: «Маврин произвел приятное впечатление. С позиции форварда страховал опорника – для этого нужен футбольный интеллект»
35-летний полузащитник «Амкала», который недавно был на просмотре в «Пари НН», сыграл в товарищеском матче против «Факела».
«Мы изначально планировали провести с «Факелом» две игры, тогда бы Василий наверняка получил бы больше времени. Но из-за сложностей у обеих команд решили провести один матч в формате трех таймов.
Вопрос был в том, на какой позиции ему лучше сыграть. Он сказал, что чувствует себя хорошо на любой. По ходу игры он с позиции нападающего стал страховать опорного полузащитника – для принятия такого решения должен быть футбольный интеллект.
Все остальное: движение, игра в одно касание, понимание, где заработать фол – все это было при нем. Очень приятное впечатление произвел за те минуты, которые получил», – сказал главный тренер «Пари НН».
Маврин все-таки сыграл за «Пари НН»: 4 касания, 1 точный пас. Что удалось легенде медиафутбола?
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