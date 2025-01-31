Крап и Майк – бронзовые призеры медиалиги в Казахстане в составе «Впорядке»
ФК «Впорядке» завоевал бронзовые медали медиалиги в Казахстане.
31 января, пятница
Unwanted Boys – «Впорядке» – 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Руся (23), 1:1 – Турсыбек (40), 1:2 – Куанов (47), 1:3 – Левша (69, П).
Матч прошел в Астане на «Астана Арене».
В составе «Впорядке» на турнире играли экс-игрок «Амкала» Майк и экс- футболист 2Drots Крап.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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