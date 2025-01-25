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«Амкал» думал о подписании Папу Гомеса и Наингголана: «Вряд ли они будут полезнее Пичи, Оле, Сени»

«Амкал» оказался от подписания Раджи Наингголана и Папу Гомеса.

«Были [мысли подписать звезд], обсуждали, но есть нюансы. Во-первых, это очень дорогое удовольствие, если ты как Камил Гаджиев не дружишь с кем-то из топ-звезд. Я из деревни, у меня не было таких знакомых. Они появились, когда я стал блогером. Можно было кого-то привезти за деньги, но вряд ли это наш случай. Как бы это ни звучало, вряд ли эти ребята будут полезнее, чем Пича, Самыла, Сеня или Оле на фланге.

У нас были два варианта, которые мы обсуждали – Наингголан и Папу Гомес. Гомес – это любимый игрок Станоса (президента медиафутбольного клуба Lit Energy – Спортс’‘). Если бы Lit Energy на нас вышли в Суперкубке, было бы прикольно – Папу Гомес против Станоса.

Наингголан – прикольный помощник, но у нас в центре поля такая конкуренция, что он может не выдержать», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Наингголан выступает за «Локерен-Темсе» 2-й лиге Бельгии. Гомес завершил карьеру летом 2024-го.

Ранее Fight Nights договорились, что за них в Winline Суперкубке Медиалиги сыграют экс-игроки сборной Франции Бакари Санья и Флоран Малуда. Клуб ведет переговоры с Кларенсом Зеедорфом.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
возможные трансферы
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoД2 Бельгия
logoПапу Гомес
logoРаджа Наингголан
Локерен-Темсе
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