Наингголан забил прямым ударом с углового в дебютной игре за «Локерен-Темсе» во 2-й лиге Бельгии

Раджа Наингголан забил необычный гол в первой игре за новый клуб.

Бывший полузащитник «Интера» и «Ромы» на этой неделе пополнил состав «Локерен-Темсе» из второй лиги Бельгии . Сегодня он дебютировал в составе команды.

На 70-й минуте 36-летний футболист отправил мяч в ворота «Льерс Кемпензонен » прямым ударом с углового – 1:1.

Статистику бывшего футболиста сборной Бельгии можно изучить здесь .