Наингголан забил прямым ударом с углового в дебютной игре за «Локерен-Темсе» во 2-й лиге Бельгии
Раджа Наингголан забил необычный гол в первой игре за новый клуб.
Бывший полузащитник «Интера» и «Ромы» на этой неделе пополнил состав «Локерен-Темсе» из второй лиги Бельгии. Сегодня он дебютировал в составе команды.
На 70-й минуте 36-летний футболист отправил мяч в ворота «Льерс Кемпензонен» прямым ударом с углового – 1:1.
Статистику бывшего футболиста сборной Бельгии можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: DAZN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем