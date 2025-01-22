Наингголан перешел в «Локерен-Темсе» из 2-го дивизиона Бельгии. 36-летний хавбек не играл после ухода из индонезийской «Баянкары» в июле 2024-го
Раджа Наингголан перешел в «Локерен-Темсе» из второго бельгийского дивизиона.
36-летний полузащитник подписал с клубом контракт до конца сезона.
Последней командой экс-хавбека «Ромы» и «Интера» Наингголана была индонезийская «Баянкара», за которую он выступал до 1 июля 2024-го.
«Локерен-Темсе» занимает 11-е место во втором дивизионе чемпионата Бельгии, набрав 15 очков в 16 матчах.
Фото: x.com/FabrizioRomano
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Локерена-Темсе»
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