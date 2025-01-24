Некит скептически относился к трансферу Алана Гатагова в 2Drots

У Некита были сомнения по поводу перехода Алана Гатагова в 2D.

Некит : «Я ожидал намного меньшего, когда ты к нам переходил. Сначала я увидел то, что ты даешь команде по настроению. А потом еще и когда ты выходил на поле. Ты помог нам выйти на прямую в полуфинал [Кубка Медиалиги], начав важную атаку с «Титаном ».

Я скептически относился к этому трансферу. Но сейчас я безумно рад, что ты оказался у нас».

Алан Гатагов : «Я чувствовал, что у тебя были сомнения. Но Женя, наверное, тебя убедил. Я рад, что услышал такие слова. Для меня это дорогого стоит. Я очень хотел, чтобы наступил тот день, когда ты мне это скажешь. Это бесценно».

По итогам переговоров Гатагов продлил контракт с 2Drots.