Биря выбирает между 7-м и 8-м номерами в 2Drots, Вульф взял 44-й
Новички 2Drots рассказали, какие номера планируют взять.
Вульф выбрал 44-й номер, Григорий Барышев – 55-й, под которым он играл в Fight Nights.
Биря выбирает между 7-м и 8-м номерами. За «Титан» и «Родину Медиа» хавбек выступал под 2-м номером.
Седьмой номер освободился в 2D после ухода Крапа в «РМ» по ходу Winline Кубка Медиалиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал 2Drots
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