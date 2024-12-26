Биря выбирает между 7-м и 8-м номерами в 2Drots, Вульф взял 44-й

Новички 2Drots рассказали, какие номера планируют взять.

Вульф выбрал 44-й номер, Григорий Барышев – 55-й, под которым он играл в Fight Nights.

Биря выбирает между 7-м и 8-м номерами. За «Титан» и «Родину Медиа» хавбек выступал под 2-м номером.

Седьмой номер освободился в 2D после ухода Крапа в «РМ» по ходу Winline Кубка Медиалиги.