Бой Колонтаевского и Чумы не состоится. Игроки не договорились о правилах поединка

Бой Руслана Колонтаевского и Чумы отменен.

Райзен : «Бой не состоится. Не удалось договориться о правилах. Артур хотел бой по правилам ММА. На ММА Руслан, как я понимаю, не соглашается».

Колонтаевский : «Бой на турнире Fight Nights против Артура Сохиева не состоится.

Как сказал Президент его команды, я не согласился на правила ММА, но как можно провести бой по правилам ММА, если он проходит под эгидой Федерации кикбоксинга, очень обидно, что люди не понимают, куда ввязываются!

На самом деле, я не удивлен, что произошел такой исход. Сначала мне сказали, что будет бой, но без ударов ногами, чтобы у меня не было большого преимущества. Потом поставили условия, что я должен сделать 85 кг, хотя мой вес на тот момент был 111 кг, на эти условия я тоже согласился. На прошлой неделе мне предложили представители «Броуков» такие правила, бокс, но с борьбой, но без болевых и удушающих, а только с добиваниями.

Ребята из «Броуков», может быть ваш спортсмен в ринг выйдет с пистолетом, а у меня будут связаны ноги с руками, а на глазах будет повязка, чтобы точно были хоть какие-то шансы на победу? А то эти аргументы «ну это по твоим правилам будет проходить и ты фаворит» совсем не уместны.

Запомните одно: бои, футбол, дартс, хоббихорсинг, керлинг, я по всем правилам выиграю, потому что я спортсмен от Бога, и умею абсолютно все».

Бойцовский турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.

Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. В турнире примут участие 20 футболистов.

Организатором является промоушен Fight Nights .