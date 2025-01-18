Вратарь «Броуков» Джуси не вылетел в Астану из-за залома в паспорте

Джуси не смог вылететь в Казахстан на медиалигу в Астане.

«Сейчас я в аэропорту Минска. Меня не пропустили в Казахстан. Первый пограничник был более-менее адекватным, мы с ним нашли общий язык. Я ему объяснил, куда я что лечу. Ему не понравился залом на моем паспорте. Я залом выпрямил, показываю, что там никакого дефекта паспорта нет.

Подошел другой пограничник и началась словесная перепалка. Вы бы слышали, какую ахинею он нес. Неадекватный человек. Очень грустно, что в госструктуре работают такие люди. Я пытался донести, объяснить, что лечу на спортивное мероприятия, что я – спортсмен. Нет, абсолютно все равно.

У меня забрали документы где-то на 30 минут, было разбирательство. Сейчас мне документы вернули. Рейс в Москву я пропустил. Сейчас буду думать, что мне делать в аэропорту Минска в 8 часов вечера», – сказал Джуси.

«Броуки» подали прошение о замене вратаря в заявке на казахстанскую медиалигу.

Ранее стало известно, что из-за запрета на въезд в Казахстан турнир пропустит Алишер Рахимов. Не получил казахстскую визу Раджаб Бельга.