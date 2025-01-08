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  • Мусагалиев хочет убрать агрессию из медиафутбола: «Мальчишка ищет себе ролевую модель, а тот судью посылает. И ребенок думает: «3 млн просмотров, может, и мне послать?»
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Мусагалиев хочет убрать агрессию из медиафутбола: «Мальчишка ищет себе ролевую модель, а тот судью посылает. И ребенок думает: «3 млн просмотров, может, и мне послать?»

Азамат Мусагалиев рассказал, что ему не нравится в медийном футболе.

Леонид Слуцкий: «Что бы ты хотел изменить в медиафутболе?»

Азамат Мусагалиев: «Я пришел из медиа и понимаю, что нужно для расширения аудитории медиафутбола. Мальчишка-футболист, молодой футболистик смотрит матч и выбирает себе ролевую модель, каким бы он хотел стать игроком.

Почему все любят конкретного футболиста? Он ярко играет в футбол, классно дает интервью, у него крутая машина… Ты погружаешься в его жизнь, а не только в футбол, ищешь ролевую модель. И мальчишки, которые смотрят медиафутбол, тоже себе там ищут себе героев.

Но, поскольку у этих ярких и не совсем цензурных моментов очень большие просмотры, они ориентируются в том числе на них, потому что просмотры – это деньги. Ребенок смотрит: «Он послал судью, три миллиона просмотров, а не послать ли мне теперь судью?» Вот это надо прибирать.

Футбольному поле в медиафутболе нужно придать статус досуга. Ты же можешь прийти с женщиной в ресторан, зная, что тебя там не пошлют? Почему же я должен бояться пригласить женщину [на медиафутбол] и бояться, что ее или меня пошлют? Поэтому я бы хотел придать футболу статус досуга».

Слуцкий: «Я был на финале Кубка Медиалиги, 90 процентов на стадионе – дети. Даже не подростки, а именно дети. В футбольном смысле для меня это был очень неинтересный матч – равный, тягучий, с большим количеством пауз, фолов, обратных замен.

Я смотрю на детей – они бесятся, играются. И тут на бровке Маврин под кого-то вкатывается, тот вскакивает, обе лавки подбегают. И все дети начинают на это реагировать. И тогда я подумал: может, в этом и фишка медиафутбола? Футболом взять вы пока не можете, но вот такие истории, когда сбегаются две лавки, привлекают внимание, особенно детей. И я думаю: а может так и надо?»

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Коммент.Шоу»
logoЛеонид Слуцкий
logoАзамат Мусагалиев
logoВасилий Маврин
logoWinline Медиалига
logoсудьи
logoФК 10
брань
детский футбол
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