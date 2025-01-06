«Родина Медиа» – это «Аякс», 2Drots – «Арсенал», ФК «10» – «ПСЖ». Текила сравнил медиакоманды с профессиональными
Текила: «Родина Медиа» – некий «Аякс». Это кузница кадров. Мы подарили много новых игроков, которые дальше пылят.
«Дроты» – это «Арсенал». Популярнее «Аякса», тоже титулованная команда.
«Десятка» – это «ПСЖ». Команда без титулов, которая собирает всех, как мажорик. Которая получила уайлд-кард в Суперкубок за 11 место или за Чисто Кубок. Но почему нет? Такая команда должна быть.
Если бы я был руководителем ФК «10», то не выбрал бы такую стратегию. Это погоня за более качественным футболом, за титулом. Но что это для аудитории, когда ты скупаешь всех топов?»
«Эдамс»: «Мне кажется, Азамат об этом не думает. У него установка – забрать титул. Они пробовали набрать проффутболистов с бэкграундом игры в ФНЛ. Сейчас они поняли, что, возможно, игроки из Медиалиги принесут больше импакта, чем те же профики. Здесь все-таки специфический футбол.
Я играл со Славой Подберезкиным в КФК. Он был в «Урале», «Локо», сборной. Он не старый, но не может адаптироваться. Говорит: «Какой красный мяч? Что происходит? Я не понимаю».
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