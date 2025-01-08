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Слуцкий призвал медийные команды не раздувать значимость побед в Кубке России: «Если ребенок говорит «Папа, пока», ты не называешь его гением»

Леонид Слуцкий не считает победы медиакоманд в Кубке России большим достижением.

Леонид Слуцкий: «На мой взгляд, медиафутбол от слова медиа имеет только контент. Я был на тренировке ФК «10»: Киреев, Рыбус, Идову, Голышев, Помазан играли в РПЛ. И это только те, кого я знаю. Назвать это медиакомандой я уже не могу.

Клуб из Медиалиги обыгрывает «Коломну» в Кубке России. Так у вас футболисты в 100 раз сильнее. Чем вы гордитесь? Вы же не медиафутболисты. Если бы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов обыграли бы на поле «Коломну», я бы поаплодировал и задумался, что там в «Коломне».

На мой взгляд, если сегодня 2Drots сильнее «Коломны», вы должны радоваться победе, но не преподносить так, что Медиалига всех покорила. Более сильная команда победила слабую, решила задачу, вышла в следующий раунд».

Азамат Мусагалиев: «У меня сыну полтора года, он говорит мне: «Папа, пока». Я буду радоваться этому, а мне кто-то скажет: «А что ты радуешься, это же человек, он должен разговаривать».

Слуцкий: «Да, но если ребенок тебе в полтора года говорит «Пока», а ты его воспринимаешь как гения… Если он в таком возрасте тебе прочитает поэму Пушкина, этому надо радоваться. А если он просто сказал тебе «Пока», ты говоришь ему: «Молодец, сынок, я пошел». Но ты не говоришь, что мой сын особенный, я воспитал гения, он особенный ребенок».

В этом сезоне «Амкал» дошел до 4-го раунда Кубка России, где уступил «Алании» (0:1). В 1-м раунде медиафутбольный клуб разгромил «Коломну» со счетом 8:1.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Коммент.Шоу»
logoWinline Медиалига
Денис Дорохов
logoАзамат Мусагалиев
logoФК Коломна
logoФК 10
logoЛеонид Слуцкий
logoФОНБЕТ Кубок России
logoВторая лига Б
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