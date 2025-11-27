  • Спортс
  • Назар: «Обидно, что меня нет в номинациях. Но у меня позиция «раба на поле» – работаешь, а это никто не замечает»
Назар: «Обидно, что меня нет в номинациях. Но у меня позиция «раба на поле» – работаешь, а это никто не замечает»

Хавбек «Десятки» Назар высказался о том, что его нет в номинациях WINLINE Media Football Awards.

«Единственное, обидно, что меня нет в номинациях. Не то чтобы это сильно меня задело, но каждый спортсмен хочет отличаться и быть номинированным. Когда не попадаешь, думаешь: «Я же год не просто так провел».

Хотел бы в любую номинацию. Это значок того, что ты что-то делал, а когда тебя нет там, значит что-то не так. У меня и позиция «раба на поле» – работаешь, а это никто не замечает.

Носят на руках того, кто забил. Кто-то играет на пианино, а кто-то его носит – я вот его ношу. Но это редко где ценится», – заявил хавбек ФК «10».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал ФК «10»
Winline Media Football Awards
