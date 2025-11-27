Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что «Спартаку » нужно оставлять Вадима Романова на посту главного тренера.

«Спартаку», безусловно, нужно оставлять Романова.

1. Статус и имя не выигрывают золото.

Эмери и Якин в «Спартаке» провалились, а Каррера , который никогда не был главным тренером и на дистанции так и не стал им, взял золото.

Золото выигрывает сильный состав и способность наладить атмосферу в конкретный период времени. Состав уже собран. Как в 2016-м.

2. Русская статистика.

Романцев – 8 чемпионств, Семак – 6, Газзаев – 4, Слуцкий – 3, Семин – 3, Бердыев – 2, Ярцев – 1, Мусаев – 1. Иностранцы – 5 в сумме! А сколько их было?

3. Адекватность и ответственность.

Станкович приезжает в Россию, чтобы выпендриваться. Абаскаль – чтобы экспериментировать. Никто не знает, что от него ждать.

Тот же Романов всю жизнь тренировал россиян из «Спартака», а с иностранцами уже прекрасно ладит. Он понятный. И для него, воспитанника клуба, это шанс на всю жизнь.

«Лукойлу» нужно определиться: они хотят побеждать или красивые фамилии в графе тренер? Выбор за ними», – написал президент «БроукБойз » и болельщик «Спартака».