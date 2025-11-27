Дмитрий Кузнецов: нужно искать окна во время сезона и собирать сборную Медиалиги.

«Все настроены. Все с удовольствием тренируются. Понимаем, что сезон закончился и игроки должны отдыхать, но сборная есть сборная. Лишний раз собраться никому не помешает.

Будем собираться чаще. Я высказал мнение, что нужно искать окна во время сезона и собирать сборную, смотреть кандидатов, играть товарищеские матчи. Это хорошая история и для болельщиков, и для игроков. Мне нравится атмосфера. Все поддерживают, подбадривают друг друга», – сказал тренер сборной WINLINE Медиалиги .

Сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам МФЛ. Игра начнется с серии буллиталити.

Медийную сборную возглавили Дмитрий Кузнецов и Виталий Дьяков , сборную ФНЛ – тренер московского «Динамо-2» Павел Алпатов.