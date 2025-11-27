0

Дмитрий Кузнецов: «Нужно искать окна во время сезона и собирать сборную Медиалиги»

Дмитрий Кузнецов: нужно искать окна во время сезона и собирать сборную Медиалиги.

Дмитрий Кузнецов предложил собирать сборную Медиалиги во время сезона.

«Все настроены. Все с удовольствием тренируются. Понимаем, что сезон закончился и игроки должны отдыхать, но сборная есть сборная. Лишний раз собраться никому не помешает.

Будем собираться чаще. Я высказал мнение, что нужно искать окна во время сезона и собирать сборную, смотреть кандидатов, играть товарищеские матчи. Это хорошая история и для болельщиков, и для игроков. Мне нравится атмосфера. Все поддерживают, подбадривают друг друга», – сказал тренер сборной WINLINE Медиалиги.

Сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам МФЛ. Игра начнется с серии буллиталити.

Медийную сборную возглавили Дмитрий Кузнецов и Виталий Дьяков, сборную ФНЛ – тренер московского «Динамо-2» Павел Алпатов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Media League
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoПервая лига
Сборная Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маврин перенес отпуск из-за матча сборной Медиалиги: «Жена была против игры, хотела, чтобы мы поехали. Прогнул, получается»
26 ноября, 17:33
Гас о вызове в сборную Медиалиги: «Многие в меня не верят, мне нужен шанс! В мячик играть в могу, партнеры на тренировке были довольны»
26 ноября, 16:45
Дмитрий Егоров: «Гасилину обозначили, что на него не рассчитывают как на футболиста. А под ним сидел Сане!»
26 ноября, 10:07
Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги
25 ноября, 16:20
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «У меня нет цели выигрывать премии – они не важны для меня»
31 минуту назад
Кортава после поражения сборной МФЛ от «Альтерона»: «Все, кто критикует, – уберите свои обиды, эго и просто посмотрите, как они круто играют в футбол»
вчера, 19:05
Сборная Медиалиги проиграла «Альтерону» в товарищеском матче
вчера, 16:02
Зоран Тошич: «Мечтаю стать главным тренером ЦСКА»
вчера, 14:54
Гасилин о проблемах «Амкала» с финансами: «Это произойдет с каждым клубом. Бюджет 2Drots тоже будет не таким значительным, как раньше»
вчера, 12:10
«Каряке предложили возглавить «Торпедо» в августе. Возможно, сегодня сидели бы без работы». Помощник тренера СКА о предложениях в проффутболе
вчера, 10:34
Тошич о Медиалиге: «Это очень интересный формат»
вчера, 09:20
«Валех дал контракт на полгода, сказал, что переделает на год. А сейчас пишет: «Денег нет, сорян». Еж об уходе из «Амкала»
28 ноября, 19:26
Шах о словах Маврина: «А Вася что-то решил?»
28 ноября, 19:10
Маврин о Шахе: «Он не решал эпизоды, к нему были претензии. С тактикой «Амкала» его будто ########»
28 ноября, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Броуков» Рахимов покинул «Нафтан». Полузащитник забил 5 голов за 24 матча в Беларуси
сегодня, 09:32
Тошич о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» всегда опасен, эта команда умеет выигрывать»
вчера, 18:02
«У Глушакова были варианты возглавить команды Второй лиги. Сказал, что пока рано». Помощник тренера СКА об экс-хавбеке «Спартака»
вчера, 13:49
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
27 ноября, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33