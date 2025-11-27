Лактионов и Панов не жмут друг другу руки: «Если с Аверьяновым и другими тренерами мы жмем, то почему так с Виталием Николаевичем, не знаю»
Денис Лактионов: мы не жали руки с Пановым ни перед Суперкубком, ни после.
Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов рассказал, что он не жмет руки с главным тренером «Амкала» Виталием Пановым.
«Общался ли с Виталием Николаевичем после матча? Когда мы впервые играли с «Амкалом» и проиграли им 0:1, я подошел к Панову и пожал ему руку и перед игрой, и после, поздравил его с победой. На следующей игре я ждал, что он сделает то же самое. Но он, к сожалению, этого не сделал. Я сказал себе: если человек не хочет этого делать, то зачем я это буду делать?
Сегодня мы не пожимали руки ни перед матчем, ни после. Если с Аверьяновым и другими тренерами мы жмем руки, можем обменяться парой слов, то тут я не знаю, почему так. Но для меня это важно», – рассказал главный тренер «Десятки».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал ФК «10»
