Федор Смолов: «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство»

Федор Смолов считает, что если «Спартак» подпишет Мирлинда Даку, то сможет бороться за чемпионство.

Федор Смолов : «Даку – лучший нападающий в чемпионате сейчас. Для меня он сильнее, чем Кордоба. Потому что он более разноплановый: может и создать, и завершить.

На Джоне много всего завязано в сегодняшнем «Краснодаре». И чемпионат в целом про единоборства и ковку. В рамках дуэлей и единоборств Кордоба сильнее. Он просто мощнее. Но более разноплановый для меня Даку. Мне он очень нравится».

Павел Яковлев : «Тяжело представить «Рубин» без Даку. Он единственный у них забивает. Они четыре игры подряд не забивали, он вышел и забил».

Смолов : «Мне кажется, Даку сделает «Зенит» сильнее, но сможет ли он там выиграть конкуренцию и показывать свой лучший футбол – вопрос. Вот «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство».