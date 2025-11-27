Егоров о Рахимове: «В его мире, Алишер – это избранный, которого весь 2024 год должны были отвезти в РПЛ, а в 2025-м он должен был играть в «Реале». Но реальность иная»

Дмитрий Егоров: Алишер избранный, которого должны были отвезти в РПЛ.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об экс-игроке команды Алишере Рахимове .

Алишер перешел в «БроукБойз» в четвертом сезоне МФЛ и выиграл пятый сезон Медиалиги. В феврале этого года, без согласия «Броуков», уехал на просмотр в армянский «Пюник», но не прошел его. Затем перешел в таджикский «Равшан», но покинул команду из-за проблем с документами. В марте Рахимов стал игроком белорусского клуба «Сморгонь», а через три месяца перешел в «Нафтан-Новополоцк».

Позже Алишер сказал, что одной из причина ухода стало то, что президенты «Броуков» не устроили просмотры в клубах ФНЛ и РПЛ, как обещали.

«Алишер сильно ошибается. Он не стал большим. Он потерял год. Год, за который он, тренируясь в шортах «БроукБойз», вылетал с одним клубом Беларуси. Летом ушел в другой, где также тренировался а шортах «БроукБойз», потому что у клуба нет полноценной кипы.

И вот тот клуб, который вылетал, на прошлых выходных ушел из зоны вылета, а новый клуб Алишера туда добавился. Тур до конца. Произошла рокировка. Так вот куда был этот трамплин? На школьные стадионы Первой лиги Беларуси? Сомнительная радость.

В его мире, Алишер – это избранный, которого весь 2024 год должны были отвезти в РПЛ, а в 2025-м он должен был играть в «Реале». Но реальность иная.

В начале 2024, напомню, игроки Броуков проголосовали за отчисление Алишера из команды. Разницу пришлось менять через собственные голоса президентов, потому что спящему под столом в чужой однушке мальчику, который жестоко накосячил, нужно было дать второй шанс. Мы в него верили. И он, чувствуя долг, доверился и отплатил – и это был самый продуктивный и успешный период его жизни.

Палки в колеса Али вставлял себе сам. В идеальной картине мира мы с Кортавой прорабатывали варианты на февральские просмотры в РПЛ.

Параллельно об Алишере узнавали Андрей Талалаев, представители средних клубов, «Балтики». Но в ФНЛ ключевым был вскрывшийся факт: несмотря на российский паспорт, Алишер имел таджикское футбольное гражданство. Этот вопрос я также решал с РФС, нужен был еще примерно месяц. Но вместе того, чтобы довериться – Алишер, получивший прибавку к зарплате в 60 процентов, несмотря на подписанный годовой контракт, – кинул всех.

Пусть растет. Но путь воина по книге Бусидо – почитать хозяина и помнить свой долг. Мы не хозяева, но людей, которые готовы в тебя вкладывать – важно слушать. Хитрость и обман делают только хуже. Все это время с ним возились даже когда он стал вносить смуту в клуб. Хотели довести его до ума. Не вышло», – заявил президент «БроукБойз ».